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Ekonomi Türkiye'de dev atak: 46,3 milyon dolar getiri, binlerce tonluk satış! Somonu sattı, sektörü şaşırttı!
Ekonomi

Türkiye'de dev atak: 46,3 milyon dolar getiri, binlerce tonluk satış! Somonu sattı, sektörü şaşırttı!

Yeniakit Publisher
2023-06-21 09:13:00 - 2023-06-21 09:16:04
Türkiye'de dev atak: 46,3 milyon dolar getiri, binlerce tonluk satış! Somonu sattı, sektörü şaşırttı!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya hamleyi duyurdu! Türk şirketi yaptığı adımlarla imza attı. Dudak uçuklatan rakam: Hamle karşında milyonlarca dolarlık gelir.. Çin ve ABD olmak üzere e bir çok ülkeye satma kararı aldı. 2 bin tonluk somon rekor fiyata satıldı... Somonda büyük rezerve sahip olan Türkiye atağa geçmeye hazırlanıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 5 ayında 6 bin 804 ton Türk somonu ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kobya, Türk somonu ihracatının 2 bin 273 ton karşılığı 16 milyon 150 bin 72 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 199, değerde yüzde 187 arttığını belirtti. Kobya, Doğu Karadeniz’den bu dönem 15 ülkeye Türk somonu satıldığını aktararak, “Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke oldu.

Bölgemizden Rusya Federasyonu’na bu dönem 39 milyon 752 bin 496, Vietnam’a 2 milyon 952 bin 529 ve Beyaz Rusya’ya da 2 milyon 525 bin 983 dolarlık Türk somonu satıldı” dedi. Türk somonu ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Kobya, geçen yılın aynı döneminden farklı Myanmar, Endonezya, Malezya, Almanya, Güney Kore Cumhuriyeti, Katar ve İsrail’e de ihracat yapıldığını kaydetti.

Kobya, amaçlarının ihracatta ülke çeşitliliğini artırmak olduğunu, DKİB olarak gerek fuar katılımı gerekse ticaret heyeti programlarıyla başta Çin ve ABD olmak üzere en çok balık ithal eden ülkelere yönelik ihracatı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
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