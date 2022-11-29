Türkiye'de dev altın rezervi! Miktar belli oldu

Altın Madencileri Derneği Başkanı ve Tüprag Metal Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye’nin yer altında toplamı 275 milyar dolar değerinde olan 5 bin tonluk altın potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, “Ülke olarak bunu insan yararına, çevreyi koruyarak sorumlu madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmalıyız” dedi.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye’de 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli olduğunun akademik olarak ortaya konulduğunu, her yıl yaklaşık 200 ton altın tüketildiğini söyledi. Yılmaz, “Bunun ortalama 40 tonunu Türkiye’de üretiyoruz ama 160 tonunu ithal ediyoruz. Bu 160 ton, Türkiye’nin doğalgaz faturasına eşit” dedi.