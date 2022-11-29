  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'de dev altın rezervi! Miktar belli oldu
Ekonomi

Türkiye'de dev altın rezervi! Miktar belli oldu

Altın Madencileri Derneği Başkanı ve Tüprag Metal Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'de yerin altında 275 milyar dolar değerinde olan 5 bin tonluk altın rezervi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 09:33:00 -
Türkiye'de dev altın rezervi! Miktar belli oldu

Altın Madencileri Derneği Başkanı ve Tüprag Metal Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye’nin yer altında toplamı 275 milyar dolar değerinde olan 5 bin tonluk altın potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek, “Ülke olarak bunu insan yararına, çevreyi koruyarak sorumlu madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkarıp ekonomiye kazandırmalıyız” dedi.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye’de 6 bin 500 ton metal altın potansiyeli olduğunun akademik olarak ortaya konulduğunu, her yıl yaklaşık 200 ton altın tüketildiğini söyledi. Yılmaz, “Bunun ortalama 40 tonunu Türkiye’de üretiyoruz ama 160 tonunu ithal ediyoruz. Bu 160 ton, Türkiye’nin doğalgaz faturasına eşit” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman Hoca

2023e çıkar mı?

Başçavuş

Neden ABD AB İngilizler Terör Orgutlerini Türkiye'ye Salıyor Madenlerinde Çökecek Ey Dangalaklar At Gözlüklü İnsanlar Uyanın Artik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23