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Dünya Türkiye’de de olur mu? ABD borsasında yeni dönem
Dünya

Türkiye’de de olur mu? ABD borsasında yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:14:00 -
Türkiye’de de olur mu? ABD borsasında yeni dönem

ABD piyasalarında menkul kıymet takas süresinin 2 günden 1 güne indirileceği uygulama bugünden itibaren başlıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), üç yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulama bugünden itibaren yürürlüğe girerken, söz konusu değişiklikle yatırımcıların hisse senetleri, tahviller ve borsa yatırım fonları (ETF) başta olmak üzere tüm sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdiği işlemler sonucunda elde ettikleri tutarları daha erken nakite çevirebilecek.

ABD'de hisse senetleri ve menkul kıymetlerin takasında "T+2" sistemi uygulanıyordu. Bu sistemde, bir hisse senedi veya başka bir menkul kıymet satışı gerçekleştiğinde elde edilecek tutarın, işlemden sonraki ikinci işlem gününde satış yapan yatırımcının hesabına nakit olarak çekebilecek şekilde ulaşıyordu.

Yeni düzenlemeye göre ise bu sistem "T+1" olarak değiştirilirken, söz konusu değişiklik işlem sonrasındaki birinci işlem gününde yatırımcıların nakit çekimi yapabilmesine imkan sağlanacak.

SEC Başkanı Gary Gensler ilgili değişiklik için yaptığı açıklamada, "Piyasamızı daha esnek, vakitli ve düzenli hale getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, söz konusu değişikliğin gelişmiş teknoloji ile daha hızlı bir şekilde nakitin el değiştirmesine olanak sağladığını ifade ederek, ABD piyasalarında değişimin kademeli olarak yapıldığını ve 2017'de de T+3'ten T+2'ye geçtiğini hatırlattı.
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