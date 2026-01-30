  • İSTANBUL
Türkiye'de de aynı karar olsa ne dersiniz? Belçika'dan vatandaşlıktan atma kararı

Belçika Federal Parlamentosu, yargı sisteminde radikal bir değişikliğe giderek ağır suçlardan hüküm giyen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılabilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısını yasalaştırdı.

Belçika Federal Parlamentosu, ağır suçlardan hüküm giyen kişilerin vatandaşlıktan çıkarılabilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yeni düzenlemeyle birlikte mahkemeler, özellikle çifte vatandaşlığa sahip kişiler hakkında cinayet, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi ağır suçlardan mahkumiyet halinde vatandaşlıktan çıkarma seçeneğini değerlendirmekle yükümlü olacak.

Hakimlerin bu yönde karar vermemesi durumunda ise gerekçeli karar yazmaları gerekecek.

 

Daha önce yalnızca terör, insan kaçakçılığı ve devlet güvenliğine karşı suçlar gibi sınırlı alanlarda uygulanabilen vatandaşlıktan çıkarma yetkisinin, yeni yasayla birlikte kapsamı genişletilmiş oldu.

Yasa tasarısının bugün yürürlüğe girmesiyle uygulamanın nasıl şekilleneceği, yargı kararlarıyla netlik kazanacak.

Yorumlar

Recep

CHP hemen yasai AYM`ye insan haklari ihlali diye sikayet eder
