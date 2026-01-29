CHP’de Kadayıf Kutulu Rüşvet Rezaleti: Kirli Çark Adliyede Patladı!

"Erkeksi Duygularla" Yolsuzluk Savunması!

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin’in savunmaları mahkemeye damga vurdu. Eşini gayriresmi şekilde "Çantacı" olarak kullanmakla suçlanan Oya Tekin, skandalları "Erkeksi duygularla hareket ettim" diyerek örtbas etmeye çalıştı. Aziz İhsan Aktaş’ın, üç kadayıf kutusu içerisinde deste deste dolar teslim ettiği iddiası sorulunca, CHP’li avukatlar panik içinde "İddianame dışına çıkmayın" feryatlarıyla soruları engellemeye çalıştı.

CHP’li Başkanlar Sanık Kürsüsünde Saf Tuttu

200 sanığın yargılandığı dev davada, halkın parasına göz diken isimler tek tek deşifre ediliyor:

Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı): Dokuz aydır tutuklu bulunan isimler arasında.

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı): Yolsuzluk davasının kilit isimlerinden biri olarak hakim karşısında.

Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı): Rüşvet çarkının merkezinde olduğu iddia edilen isim.

Ceyhan Kayhan (Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı): Gönderdiği paraların "Arkadaşlık" gereği olduğunu iddia ederek komik bir savunmaya imza attı.

Mahkeme Heyeti CHP’li Avukatların Sesini Kesti

Milyonluk rüşvet iddialarının havada uçuştuğu duruşmada, mahkeme heyeti CHP’li avukatların itirazlarını yerinde bulmadı. Dosyadaki 1 milyon liralık rüşvet iddiasını hatırlatan mahkeme, kadayıf kutularındaki paraların hesabının sorulmasına hükmetti. Gözler şimdi, savunma yapması beklenen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve BELTAŞ sorumlularına çevrildi.

Milletin alın terini kadayıf kutularına istifleyen bu zihniyetin, yargı önünde hesap vermekten kaçamayacağı bir kez daha tescillenmiş oldu.