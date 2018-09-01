'Türkiye'de bir krizin olmadığını dünyaya haykıracağız'

Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun iş birliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda gazetecilere açıklama yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünyanın en büyük 10 spor organizasyonundan biri olan şampiyonayı, sporseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Sıralama turları ve serbest antremanlarla başlayan şampiyonanın yarın ortalama 50 bin izleyicinin katılımıyla devam etmesini beklediklerini ifade eden Uçar, "Uluslararası federasyondan çok başarılı olduğumuza dair teşekkürler almaya devam ediyoruz. Umut ediyorum ki bugün ve yarın Afyonkarahisar ilinin çok değerli sporseverleri ve civar illerden gelecek olan izleyicilerimiz de bizleri yalnız bırakmayacaklardır. Vatandaşlarımız, bu organizasyona, bu heyecana ortak olacaklardır." diye konuştu.

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Yunus Uçar, şampiyonaya ilginin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Bugün büyük bir izleyici kitlesini alana bekliyoruz. Umut ediyorum ki akşam Ceza'nın da konseriyle beraber burada on binlerce izleyiciyi bir araya getireceğiz. Türk sporunun ve Türk gençliğinin organizasyon gücünü ve Türkiye'de sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda bir krizin olmadığını burdan 80 ülkeye canlı, 180 ülkeye de banttan haykıracağız." ifadelerini kullandı.

23 kişinin mücadele ettiği MX2 sıralama yarışında birinci Letonyalı sporcu Pauls Jonass, ikinci İspanya'dan Jorge Prado, üçüncü Danimarkalı Kjer Thomas Olsen oldu. 22 kişinin yarıştığı MXGPS sıralama yarışında ise Hollandalı Jeffrey Herlings birinci, Slovenyalı Tim Gajser ikinci, Belçikalı Jeremy Van Horebeek de üçüncü geldi.

Şampiyonada sporcular yarın MXGP ve MX2 kategorilerinde mücadele edecek. Dünyanın en iyi motokrosçularının yer alacağı MXGP kategorisinde 30 sporcu, rakiplerinin önünde yer almaya çalışacak. MX2 kategorisinde ise 31 sporcu yarışacak.