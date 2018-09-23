THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Türkiye'de bir ilk! Yerli "su altı drone'u geliştirildi

Teknofest'e, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Creatiny Grubu, yerli üretim "su altı drone"u geliştirdi.

23 Eylül 2018 Pazar 18:48
Türkiye'de bir ilk! Yerli "su altı drone'u geliştirildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinden oluşan Creatiny Grubu, 6 ay süren çalışmanın ardından, tamamen yerli üretim "su altı drone"u geliştirdi. 

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest'e insansız su altı sistemleri kategorisinde katılan KTÜ Creatiny Grubu, festival süresince tamamen kendi yerli üretimleri olan ve dünyada "ROV" olarak bilinen su altı görüntüleme sistemini tanıttı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği yerli üretim su altı teknolojisi, suyun 20 metre derinine kadar görüntüleme yapabiliyor. Bağlantı sorununun çözülmesi halinde sualtı aracı, 100 metreye kadar görüntüleme yapabilecek.

1000 TL'YE MAL OLDU

Creatiny Grubu Kaptanı Kaan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Creatiny Grubu'nun bilgisayar ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluştuğunu, tasarım üzerinde yaklaşık 6 ay boyunca yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

Aracı tasarlarken tamamen yerli bir araç üretmeyi hedeflediklerini aktaran Öztürk, yurt dışında "ROV" adı verilen bu su altı araçlarının çok popüler olduğunu, insanların artık uzayı ve su altını keşfetmeye başladığını dile getirdi.

Bu aracın bir iticisinin yurt dışında 200 dolar civarında olduğunu belirten Öztürk, kendi araçlarını ise 1000 TL'ye mal ettiklerini söyledi.

5 DAKİKADA KURULUYOR

Yerli sermaye ile bu teknolojilerin yapılabileceğini göstermek istediklerini ifade eden Öztürk, "Bu araçları herkes elinden geldiğince küçültmeye çalışıyor taşınabilir olması için. Normalde yurt dışında imal edilen ROV'lar, biraz kaba üretiliyor." dedi.

Kendi ürettikleri aracın basit görevleri gerçekleştirebileceğini anlatan Öztürk, "Örneğin birisi boğulduğunda, dalgıç çağırmak yerine bu araç kullanılabilir. Aracı 5 dakika içinde kurup, suya atıp, gözlem yapabiliyorsunuz. Maliyetini de çok düşürmeye çalıştık. Çünkü maliyeti düşürebilirsek, cihaz herkes için erişilebilir olacak. Bu aracı satma planımız da var. Şu an en zayıf noktası bağlantıları. Bu sorunu çözebilirsek, 100 metreden daha derine girebilir. Bu cihazlar su altında kablosuz sinyal çalışmadığı için mecburen kablo ile çalışıyor. Elimizdeki kumandayla bağlantı kurarak, cihazın kamera görüntüsünü alıyor, her türlü veri alış verişini yapabiliyoruz." diye konuştu. 

"BUNUN KADAR KÜÇÜK ÜRETİLMİŞ ROV YOK"

Geliştirdikleri aracın tam anlamıyla bir "su altı drone"u olduğunu ve Teknofest'te birçok kişinin de kullanma imkanı bulduğunu ifade eden Öztürk, "Kullanması çok keyifli. Henüz isim koyamadık. Bir tavsiye olursa iyi olur bizim için. Şu an bunun kadar küçük üretilmiş ROV yok. Bunu, kit halinde satmayı düşünüyoruz. Biz, herkesin bu teknolojiye erişmesini istiyoruz." dedi. 

Öztürk, aracı emniyet ve jandarmanın basit görevlerde kullanabileceğini, talep edilirse onlar için ücretsiz de sağlayabileceklerini sözlerine ekledi. 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 18:48
  1. İstanbul
  2. yerli su altı drone

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş üniversite inşaatında
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    2. AK Partili Çalık, trafik kazası..
    3. Cezaevine bağışlanmıştı! İçinden..
    4. İsrail'den düşürülen uçakla ilgili..
    5. Korkunç cinayet! Nişanlısının eski..
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    7. Afganistan'da bilanço ağır! 513..
    8. Meteoroloji uyardı! Kutuplardan soğuk..
    9. İran'daki saldırı sonrası ABD'den sert..
    10. Alman otomotiv devinden şok karar!..
    11. Hamas İran'daki saldırıyı kınadı!
    12. Fenerbahçe'ye kötü haber! Derbide..
    13. Danimarka'da Türklere silahlı saldırı!
    14. İhvan'ı bitirmek için tiyatro..
    15. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    16. Türkiye'de bir ilk! Yerli "su altı..
    17. O ilde 11 günde 1 tonun üzerinde esrar..
    18. Ateist olduğunu açıklayan Sagopa..
    19. Van'da korkutan deprem!
    20. Siirt'te 4 köy ve 4 mahallede sokağa..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Ateist olduğunu açıklayan Sagopa Kajmer çarpıldı!
    Ateist olduğunu açıklayan Sagopa Kajmer çarpıldı!
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?