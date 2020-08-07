Türkiye'de bir ilk olan Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi açıldı

AKADEMİK BAŞARI

BANÜ, 2017 Yılı Üniversite Akademik Performans sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasında 25’inci olma başarısını göstermiş ve aynı sıralamada Denizcilik Fakültemiz 1’inci olmuştur. Ayrıca, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’na göre; “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında, 109 devlet üniversitesi arasında 12. sıraya yükselmiştir. Nisan 2019’da açıklanan 2018 yılı üniversite akademik performans sıralamasında BANÜ 116 devlet üniversitesi arasında 17. olma başarısını göstermiştir. Nisan 2020’de açıklanan 2019 yılı akademik performans sıralamasında ise 123 devlet üniversitesi arasında 28. sırada yer almayı başarmış, 2006 yılından sonra kurulmuş olan 70 devlet üniversitesi arasındaki sıralamada ise 9. Olarak akademik başarısını tescillemiştir.

ULUSLARARASI HAREKETLİLİK

Eğitim-öğretim ilkelerinde Bologna sürecini esas alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Erasmus ve Mevlana programları kapsamında yurtdışından 100’ün üzerinde üniversite ile imzaladığı değişim programları çerçevesinde yoğun bir öğrenci ve akademisyen hareketliliği bulunmaktadır. 64 ülkeden 1200 uluslararası öğrenciyi misafir eden ve TÖMER bünyesinde 400 öğrencinin öğrenim gördüğü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ülke çeşitliliği ve uluslararası öğrenci sayısı açısından ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olma özelliği taşımaktadır.

KÜTÜPHANE

496.690 basılı ve elektronik kaynağa ve veri tabanına sahip Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanesi, 2.000 m2 kapalı alanda, 700 kişilik oturma kapasitesi ile bölgenin en gelişmiş ve modern kütüphanesi konumundadır.

YENİ VE MODERN LABORATUVARLAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin yeni açmış olduğu, en son teknoloji ve donanıma sahip 32 laboratuvar, öğrencilerin uygulamalı derslerden en üst düzeyde istifade etmesine imkân tanımaktadır.

BANÜ TIP FAKÜLTESİ İLE GÜÇLENDİ

Bünyesinde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bulunan BANÜ, yeni kurulan Tıp Fakültesi ile daha da güçlendi. Bu sene eğitim-öğretime başlayacak olan tıp fakültesi öğrencileri 3 yıl süreyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenim görecekler.

ÜNİAR’ın araştırmasında 2018 ve 2019 yıllarında akademik performansta denizcilik fakülteleri içerisinde 1. olan BANÜ Denizcilik Fakültesi bünyesinde Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi’nin açılışı eylül ayında gerçekleştiriliyor. Edincik Denizcilik Yerleşkesi’nde kurulan merkez bünyesinde; Marmara Akvaryumu, Denizcilik Müzesi, Su Sporları Merkezi ve Sualtı Teknolojileri Merkezi yer almaktadır