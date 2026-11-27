Türkiye'nin sanayide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin yatırımıyla GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan TN Maleik Petrokimya tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustam Minnihanov, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YÜZDE 90'INI KARŞILAYABİLECEK

Bugüne kadar ağırlıklı olarak Çin'den ithal edilen maleik anhidrit, artık Türkiye'de üretilecek.

Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisin tam kapasiteyle çalışması halinde Türkiye'nin sıvı maleik anhidrit ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ının karşılanabileceği öngörülüyor.

Dev yatırımla her yıl 3 milyar TL'lik ithalatın yerini Türkiye'deki üretimin alması hedefleniyor.

TATARİSTAN'IN TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK YATIRIMI

Temelleri 2021 yılında atılan ve 330 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan tesis, Tataristan'ın Türkiye'deki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, fabrikada ilk üretimin eylül ayında gerçekleştirildiğini ve kalite kontrol süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Novak, tesisin tasarım ve inşaat aşamalarında Türk mühendislerin, müteahhitlerin ve şirketlerin aktif görev üstlendiğini vurguladı.

CEVDET YILMAZ: STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2025 yılında petrokimya sektöründe 4,4 milyar dolarlık ihracata karşılık 17,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Kritik ham maddelerde dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Yılmaz, yeni tesisin Türk sanayisinin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

SON BEŞ YILDA 420 MİLYON DOLAR ÖDEDİK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye'nin son beş yılda maleik anhidrit ithalatı için yaklaşık 420 milyon dolar ödediğini açıkladı.

Bolat, söz konusu ham maddenin artık Türkiye'de üretilmesinin dış ticaret ve cari işlemler açığının azaltılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da tesiste üretilen ürünlerin yüzde 70'inden fazlasının GEBKİM'deki diğer fabrikalarda işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüleceğini belirtti.

DÜĞMEDEN OTOMOBİLE KADAR HER ALANDA KULLANILIYOR

Kimya sanayiinin önemli ham maddelerinden biri olan maleik anhidrit, günlük hayatta kullanılan çok sayıda ürünün üretiminde değerlendiriliyor.

Otomotiv parçaları, yapı malzemeleri, polyester reçineler, kompozit ürünler, boya, vernik, yapıştırıcı, düğme ve fermuar bileşenleri bu ürünler arasında yer alıyor.

Ham maddenin Türkiye'de üretilmesiyle sanayicilerin tedarik sürelerinin kısalması ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ DE ÜRETİYOR

Dev tesisin dikkat çeken özelliklerinden biri de üretim sırasında açığa çıkan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmesi.

Isı geri kazanım sistemiyle elde edilen buhar, türbinler aracılığıyla elektrik üretiminde kullanılıyor.

15 bin kilovat kapasiteli sistem, yılda yaklaşık 127 milyon kilovatsaat elektrik üretebilecek. Fabrikanın ihtiyacından fazla üretilen elektrik ise ulusal şebekeye aktarılabilecek.

İHRACATTA İLK HEDEF AVRUPA

Doğrudan 120'nin üzerinde kişiye istihdam sağlayan tesis, ilk aşamada Türkiye'nin maleik anhidrit ihtiyacını karşılamaya odaklanacak.

İlerleyen dönemde ise başta Avrupa olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelere ihracat yapılması planlanıyor.