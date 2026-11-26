Zeytinburnu'nda korku dolu anlar! 4 katlı binayı boşaltıldı
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde toprak kayması nedeniyle 4 katlı binayı boşaltıldı. 9 kişi otellere yerleştirildi.
Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'taki bir inşaatta temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Kayma nedeniyle inşaat alanının yanındaki 4 katlı binanın giriş kısmındaki yol çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 katı boş olan binada yaşayan 2 aileden 9 kişiyi tahliye etti.
Bina sakinleri ekipler tarafından otellere yerleştirildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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