Karşılaşma oynandığı esnada Gürcü güvenlik güçleri, siyah-beyazlı tribünlere yönelerek coplarla ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Polisin sert tutumu üzerine Beşiktaşlı taraftarların karşılık vermesiyle tribünlerde tansiyon zirveye çıktı.

Hakem ve rakip ekip soyunma odasına kaçtı

Tribünlerdeki gerginliğin büyümesi üzerine Beşiktaşlı futbolcular saha kenarına gelerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olayların ardından müsabakanın hakem heyeti ile İsrail ekibi soyunma odasına gitti.

Yaralanan taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı

Polisin coplu ve biber gazlı müdahalesi sırasında yaralanan bir Beşiktaş taraftarının ambulansla stadyumdan götürüldüğü görüldü. Gazdan etkilenerek fenalaşan çok sayıda taraftara da müdahale edildi.

Stadyumda peş peşe anonslar yapıldı

Güvenlik güçlerinin müdahalesinden uzaklaşmaya çalışan siyah-beyazlı taraftarlar "Yönetim uyuma, taraftara sahip çık" sloganları attı. Stadyum hoparlörlerinden ise sık sık "Maçı oynatmayacaklar! Lütfen sakin olun, bir şeyler atmayın. Takımımıza ceza getirecek bir şeyler yapmayalım lütfen" anonsları geçildi.