Cevdet Yılmaz'dan seçim spekülasyonlarına tokat gibi yanıt! Seçim tarihi belli oldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte düzenlediği fon bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının erken seçim iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda dolaştırılan seçim söylentilerine itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'de seçim tarihinin belli olduğunu ve sandığın 2028 yılında kurulacağını kesin bir dille ifade etti.
Seçimlerin bir ya da iki ay öne çekilmesi ihtimaline dair tartışmalara da değinen Yılmaz, bunun erken seçim değil öne alınmış seçim olarak adlandırıldığını ve AK Parti olarak bu yaklaşımı savunduklarını dile getirdi. Dünyanın hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan son derece çalkantılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, böyle bir dönemde tecrübeli ve dirayetli bir liderliğin Türkiye açısından hayati önem taşıdığını belirterek, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda ortak bir perspektif ortaya koyduğunu söyledi.
Sosyal politikalar ve özellikle emeklilere yönelik yürütülen iyileştirme çalışmalarının seçim spekülasyonlarıyla ilişkilendirilmesine tepki gösteren Yılmaz, bütçe disiplininden kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kayıtsız kalmadığını belirten Yılmaz, yapılacak düzenlemelerin mevcut bütçe imkanları ve genel makroekonomik istikrar gözetilerek planlandığını, bütçe hazırlıklarının da bu hesaplar dahilinde yapıldığını sözlerine ekledi.
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