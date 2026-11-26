Seçimlerin bir ya da iki ay öne çekilmesi ihtimaline dair tartışmalara da değinen Yılmaz, bunun erken seçim değil öne alınmış seçim olarak adlandırıldığını ve AK Parti olarak bu yaklaşımı savunduklarını dile getirdi. Dünyanın hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan son derece çalkantılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, böyle bir dönemde tecrübeli ve dirayetli bir liderliğin Türkiye açısından hayati önem taşıdığını belirterek, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda ortak bir perspektif ortaya koyduğunu söyledi.

Sosyal politikalar ve özellikle emeklilere yönelik yürütülen iyileştirme çalışmalarının seçim spekülasyonlarıyla ilişkilendirilmesine tepki gösteren Yılmaz, bütçe disiplininden kesinlikle taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kayıtsız kalmadığını belirten Yılmaz, yapılacak düzenlemelerin mevcut bütçe imkanları ve genel makroekonomik istikrar gözetilerek planlandığını, bütçe hazırlıklarının da bu hesaplar dahilinde yapıldığını sözlerine ekledi.