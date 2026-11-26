Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik yürütülen tasfiye süreci, yargı adımları ve yapısal düzenlemelere ilişkin ortak basın toplantısında kritik açıklamalar yaptı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye edilen 131 fondaki sürece dair çarpıcı verileri paylaşarak ortaya atılan asılsız iddiaları yerle bir etti.

Yılmaz, "131 adet fonun tekil yatırımcısı 455.758 kişi olarak belirlenmiştir. Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye hâlindeki 131 fon, toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Oranların bu seviyelerde olması, yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle, çok boyutlu şekilde gidilmiştir" dedi.

Kurumlar arası koordinasyonun ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 29 Eylül tarihinde tasfiye süreçlerinin kurumlarımızın genel koordinasyonunu sağlayarak sürdürülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için başkanlığımda Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Toplamda kurulumuz 11 defa toplanmış, çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir" diye konuştu. Yılmaz ayrıca, "Devlet Denetleme Kurulumuz, fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tasfiye takvimine ve olağanüstü sürece ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Süreçte yükümlülüklerin mevcut varlıklarıyla karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı Kanun ve SPK'nin kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine girilmiştir" dedi.

Ödeme rakamları ve bütçe vurgusuyla devam eden Yılmaz, "Tüm fonlardaki tasfiye sürecindeki genel rakamlara bakacak olursak yarın itibarıyla bu 131 fondan 122'sinde 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Aşağı yukarı 200 milyara yakın bir ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Toplam 455.758 tekil yatırımcının 444.987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların aşağı yukarı %98'ine tekabül etmektedir. 401.754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı, ara ödeme olarak veya olağan tasfiye sürecinde, yarın itibarıyla ödenmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

1 milyon TL ödemeye dair çarpıtmaları da boşa çıkaran Yılmaz, "Bu süreçte 21.723 kişi, ara ödemelerde kanuni çerçevede esas aldığımız 1 milyon TL'lik ödemeyi nakdî olarak almıştır. Geçtiğimiz günlerde '1 milyon TL alan yok' şeklinde birtakım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın itibarıyla 21.723 kişi nakdî olarak 1 milyon TL ödeme almış olacaktır. Aynî olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40.000'in üstüne çıkmaktadır" dedi.

Yılmaz, "Dikkat çekmek istediğim diğer bir husus ise 199 milyar TL'yi aşan bu ödeme için bütçemizden, Hazinemizden bir tek kuruş çıkmamış olmasıdır" sözleriyle altını çizdi.

Net yatırım tutarı hesabını ve olağanüstü tasfiyenin mahiyetini de anlatan Yılmaz, "Net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyeleri olsa dahi daha önce yatırımlarından net kâr elde etmiş oldukları için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler" diyerek, "Ancak altını çizmek isterim ki olağanüstü tasfiyedeki bu ödemeler ara ödemelerdir. Nihai tasfiye aşamasında bu ödemeler hak sahiplerinin alacaklarından mahsup edilecek ve oransal dağıtım yapıldığında bu hesaplar nihayetine ermiş olacaktır" ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.