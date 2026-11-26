Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız polis müdahalesi şiddetle lanetlendi. Yaşanan arbedede yaralanarak hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı taraftarlara acil şifalar dileyen Karadeniz ekibi, tüm imkanlarıyla Beşiktaş camiasının yanında olduğunu vurguladı.

UEFA'nın İsrail kararlarına tepki yağdı

Açıklamada UEFA'nın işgalci İsrail takımlarıyla oynanan müsabakalara dair aldığı kararlar da hedef tahtasına oturtuldu. Türk kulüplerinin iç saha maçlarını kendi topraklarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Trabzonspor, UEFA'nın bu çifte standart içeren tutumunu asla doğru bulmadıklarını ilan etti.

Türk futboluna kenetlenme çağrısı

Sportif rekabetin ötesinde güçlü bir dayanışma örneği sergileyen bordo-mavililer, Türk futboluna ve taraftarlara yönelik haksızlıklar karşısında omuz omuza durulması gerektiğinin altını çizdi.

Trabzonspor'un yayımladığı bildirinin tam metni:

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."