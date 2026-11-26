Trabzonspor'dan Beşiktaş'a tam destek! Bordo-mavililer hem polis saldırısını kınadı hem de UEFA'nın çifte standardını topa tuttu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gürcistan'da oynanan Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik gerçekleştirilen polis müdahalesinin ardından Trabzonspor Kulübü, yayımladığı resmi açıklamayla Beşiktaş camiasının yanında durdu. Bordo-mavili yönetim, güvenlik güçlerinin orantısız saldırısını şiddetle kınarken UEFA'nın İsrail takımlarına yönelik kararlarına da çok sert tepki gösterdi.
Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Batum'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız polis müdahalesi şiddetle lanetlendi. Yaşanan arbedede yaralanarak hastaneye kaldırılan siyah-beyazlı taraftarlara acil şifalar dileyen Karadeniz ekibi, tüm imkanlarıyla Beşiktaş camiasının yanında olduğunu vurguladı.
UEFA'nın İsrail kararlarına tepki yağdı
Açıklamada UEFA'nın işgalci İsrail takımlarıyla oynanan müsabakalara dair aldığı kararlar da hedef tahtasına oturtuldu. Türk kulüplerinin iç saha maçlarını kendi topraklarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Trabzonspor, UEFA'nın bu çifte standart içeren tutumunu asla doğru bulmadıklarını ilan etti.
Türk futboluna kenetlenme çağrısı
Sportif rekabetin ötesinde güçlü bir dayanışma örneği sergileyen bordo-mavililer, Türk futboluna ve taraftarlara yönelik haksızlıklar karşısında omuz omuza durulması gerektiğinin altını çizdi.
Trabzonspor'un yayımladığı bildirinin tam metni:
"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.
UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.
Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.
Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.
Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Spor
Siyonist İsrail maçında rezalet! Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına Gürcü polisinden şiddet
Spor
Batum'da Beşiktaş taraftarına linç girişimi! Gürcü polisi copla ve biber gazıyla saldırdı, maç durdu!