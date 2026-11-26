UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'ın güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde işgalci İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldiği müsabaka öncesinde büyük bir skandala imza atıldı. Binlerce siyah-beyazlı taraftarın takımlarını desteklemek için akın ettiği Batum Stadı'nda Filistin bayrağı açılması üzerine Gürcistan güvenlik güçleri tribünlere orantısız ve sert biçimde saldırdı.

Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da oynayacağı karşılaşma öncesinde gerginlik yaşandı. Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlar, Gürcü askerlerin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanacak karşılaşma öncesinde tribünlerde gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarların Filistin bayrağı açmasının ardından Gürcistan polisi tribünlere müdahale etti. Güvenlik güçlerinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik sert müdahalesiyle olaylar büyüdü.

Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı ağırlayan Beşiktaş, güvenlik gerekçesiyle İsrail ekibiyle Gürcistan'da karşı karşıya geliyor.

Batum'daki maça binlerce Beşiktaş taraftarı gitti. Taraftarlar, Gürcistan güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesine uğradı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARA MÜDAHALE

Batum Stadı'nda Filistin bayrağı açan bir Beşiktaş taraftarını onlarca Gürcü askeri engellemeye çalıştı.

Askerler, müdahale sırasında siyah-beyazlı taraftarları darp etti.

"YÜZLERCE TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI"

Çarşı'dan yapılan açıklamada, "Soykırımcı İsrail temsilcisiyle oynayacağımız müsabakayı türlü oyunlar ve girişimlerle ülkemizden binlerce kilometre uzağa taşıtan zihniyet, bugün Batum’da hem stadyum içerisinde hem de stadyum dışında binlerce Beşiktaşlı taraftarımıza uygulanan insanlık dışı muamelenin ve yaşanan zulmün doğrudan sorumlusudur.

Gürcü polisi tarafından taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleler, yüzlerce taraftarımızın gözaltına alınması ve stadyum dışında devam eden kabul edilemez uygulamalar, artık sessiz kalınamayacak bir noktaya ulaşmıştır."

''BEŞİKTAŞ TARAFTARI SAHİPSİZ DEĞİLDİR''

''Stadyum içerisinde ve özellikle stadyum dışında taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen zulmün derhal son bulması, gözaltına alınan taraftarlarımızın serbest bırakılması ve sorumlular hakkında gerekli girişimlerin acilen başlatılması gerekmektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu vakit kaybetmeksizin harekete geçmeye, taraftarlarımızın yanında durmaya ve bu insanlık dışı muamele karşısında somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

STAT DIŞINDA DA GERGİNLİK

Stat içinde Filistin bayrağı yüzünden yapılan müdahalenin ardından, stat dışındaki Beşiktaş taraftarlarına da güvenlik görevlileri şiddet uyguladı.

Yoğun güvenlik önlemleri yüzünden binlerce Beşiktaşlı, maçın başlamasına dakikalar kala gişe önünde bekletildi.

Görevlilerle taraftarlar arasında çıkan gerginlik kısa sürede tartışmaya dönüştü. Bazı taraftarların şiddete maruz kaldığı belirtildi.