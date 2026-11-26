Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon piyasalarındaki manipülasyon ve suistimallere karşı Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı değişikliklere gidileceğini açıkladı.

Şimşek, SPK'nın fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkilerinin güçlendirileceğini, riskleri erken tespit edecek yapay zeka destekli bir risk merkezi kurulacağını ve zararların tazmini için geri kazanım mekanizmasının hayata geçirileceğini bildirdi.

Fonlara ilişkin manipülasyon ve usulsüzlük incelemelerinin kasım ayı sonunda tamamlanacağını vurgulayan Şimşek, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına yönelik cezaların artırılacağını ve caydırıcılığın yükseltileceğini kaydetti.

Şeffaflığı ve yatırımcı korumasını artıran düzenlemelere de değinen Şimşek; serbest fonlarda portföy içeriklerinin haftalık açıklanmasının zorunlu kılındığını, düşük halka açıklıklı paylarda yoğunlaşma limitleri getirildiğini, ilişkili taraf işlemlerine portföy değerinin yüzde 20'siyle üst sınır konulduğunu, KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiğinin yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildiğini ve serbest fonlara girişte nitelikli yatırımcı eşiğinin 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldığını ifade etti.