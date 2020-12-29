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Yaşam Türkiye'de aşılama ne zaman başlayacak?
Yaşam

Türkiye'de aşılama ne zaman başlayacak?

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs için çalışmaları uzun bir süredir devam ediyordu. Koronavirüs aşısı çalışmalarının sonuç vermeye başlaması Türkiye’de de merak kazandı. Türkiye'de aşılama ne zaman başlayacak? sorusu merak ediliyor. İşte son durum...

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:57:00 -
Türkiye'de aşılama ne zaman başlayacak?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Merak edilen Koronavirüs aşılarının nasıl yapılacağı konusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Özlü, kuyruk olmaması için randevu usulü aşı yapılacağını söyledi.

Türkiye'de aşılama ne zaman başlayacak?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Kesin bir tarih veremem ama inceleme ve test süreci 10-15 günlük bir zaman alacak diye daha önce sayın Bakan açıklamıştı. Gelen aşılardan örnekler üzerinden testler yapılıyor. Bu testlerin iki üç hafta zaman alacağı söylendi. Testler tamamlanır tamamlanmaz aşılama başlayacak diye düşünüyorum. Planlama o yönde." açıklamasında bulundu.

İkinci sırada kimler aşı olacak?

Şimdi bu sıralama aslında dünyadaki uygulamaya benzer. Yani bizim ülkemiz için planlanan sıralama, dünyanın pek çok ülkesindeki sıralamayla aynı. Kolluk kuvvetleri de hemen ikinci aşamada aşılanacak. Türkiye'de günde yaklaşık 2 milyon kişiye aşı yapılacağını hesap ederseniz çok kısa sürede ikinci aşamaya geçilecek gibi görünüyor.

Çok iyi bir koruyuculuk oranı. Bu şu ana kadar test yapılan kişilerde görünen koruyuculuk. Uzun süreli takipte bu koruyuculuk oranının daha da yükseleceği yönünde tahminler var.

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