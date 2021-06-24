"Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi" diyen Bolton ve Bush'tan skandal! "Türkiye'ye demokrasi getireceğiz"

ABD'de Biden yönetimiyle yabancı ülkelerin iç işlerine karışılmayacağı açıklaması resmen yapılmış olsa da, bazı sivil kurumlar aracılığı ile bunun devam ettirileceğini tahmin etmek zor değil. Özellikle Türkiye'nin iç politikasına müdahaleye son dönemde pek merak salan Biden yönetiminin yanı sıra, ABD'de kendilerini Türkiye'ye demokrasi getirmeye adamış yeni bir grup ortaya çıktı.

Derneğin kurucuları arasında, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarından John Bolton ve FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyor.

İnternet sitesinde yazan açıklamaya göre derneğin amacının, "Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonuna durdurmak olduğu" belirtiliyor.

Bolton resmi hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum." ifadelerini kullandı.

G.W.Bush kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush da derneğin kurucuları arasında. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenliğimiz için demokratik bir Türkiye şart, ancak Türk özgürlüğü ve hürriyeti yok oluyor. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı. Lütfen @turkish_project'i takip edin ve kaydolun." açıklamaları yer alıyor.