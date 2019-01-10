'Türkiye'de aile' politikaları konferansı

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) tarafından düzenlenen Türkiye'de Aile Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konferansı, İMH'nin Eyüpsultan'da bulunan Genel Merkezi'nde gerçekletirilecek.

12 Ocak Cumartesi günü saat: 16.00'da düzenlenecek konferansın konuşmacısı Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Mücahit Gültekin olacak.