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'Türkiye'de aile' politikaları konferansı

İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin düzenleyeceği Türkiye'de aile konferansı 12 Ocak Cumartesi günü Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek.

10 Ocak 2019 Perşembe 21:54
'Türkiye'de aile' politikaları konferansı

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) tarafından düzenlenen Türkiye'de Aile Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konferansı, İMH'nin Eyüpsultan'da bulunan Genel Merkezi'nde gerçekletirilecek.

12 Ocak Cumartesi günü saat: 16.00'da düzenlenecek konferansın konuşmacısı Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Mücahit Gültekin olacak.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:54
  1. Afyon
  2. Mücahit Gültekin
  3. İnsan ve Medeniyet Hareketi
  4. Eyüpsultan

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