Paris’te polis şiddetine karşı EYT protestosu
Türkiye'de EYT yasası ile 40 yaşında bile emekli olunabilirken, Fransa'da emeklilik yaşı 64'e çıkarıldı. Emeklilik yaşının 64'e çıkması üzerine, Fransızlar sokağa çıkarken, polisin şiddetli bastırma girişimi, tepkilere sebep oldu.
Fransa’nın başkenti Paris’te Republique Meydanı’nda emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını protesto etmek için toplanan yüzlerce kişi, polis şiddetini kınayarak, gözaltı sırasında hayatını kaybedenlerin sorumlularının adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı.
Fransa’nın başkenti Paris’te Republique Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, ülkedeki polis şiddetine karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, ellerinde "Adalet istiyoruz", "Darmanin yasalarına hayır", "Polis şiddetine hayır", "Devlet eliyle yapılan yabancı ayrımcılığını kabul etmiyoruz" pankartları taşıdı. Fransa’nın sömürgesi denizaşırı ülkelerde, devlet tarafından ayrımcılık yapılıp gözaltı kayıpları olduğunu belirten bazı göstericiler, "Cinayetleri işleyenler adalet önüne çıkarılsın" sloganları attı.