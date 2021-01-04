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Sağlık Türkiye'de 4 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...
Sağlık

Türkiye'de 4 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...

Türkiye'de 4 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:34:00 - 2021-01-04 19:58:16
Türkiye'de 4 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...

Son dakika 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

4 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 197 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 685’e yükseldi. Toplamda 25 milyon 132 bin 152 test yapıldı.

Bugün yapılan 181 bin 323 testten 13 bin 695 yeni vaka sayısı, bin 508 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 255 bin 607 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 896 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 146 bin 430’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 522 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.

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