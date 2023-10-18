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Gündem Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Gündem

Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 23:17:00 - 2023-10-18 23:19:20
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi

Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin saldırıları nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

İsrail'in sivillerin bulunduğu El-Ehli Baptist Hastanesinde yaptığı katliam dünyayı ayağa kaldırdı..

Birçok ülkeden İsrail'in bu vahşetine tepki geldi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, yaptığı açıklamada ülkede milli yas ilan edileceğini duyurmuştu.

"Aynı acıyı paylaşıyoruz"

Çelik konuşmasında şunları söylemişti:

"Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 3 gün yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır."
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Bu kapsamda Türkiye'de 3 günlük yas kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz.

Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."

En son deprem felaketinde ilan edildi

Türkiye'de en sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

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