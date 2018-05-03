Türkiye zorluyor! 30 ton daha geldi

Türkiye'nin altın rezervleri son çeyrekte 595,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 564,8 ton seviyesindeydi.

Böylece Türkiye 11. sırada yer almaya devam etti. Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilerine göre, ilk çeyrek itibariyle ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Almanya 3.372,2 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.



WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı: