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Türkiye zorluyor! 30 ton daha geldi

Türkiye 2018 yılının ilk çeyrek döneminde altın rezervlerinde yaşanan artışa rağmen dünya sıralamasındaki yerini korudu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:04
Türkiye zorluyor! 30 ton daha geldi

Türkiye'nin altın rezervleri son çeyrekte 595,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 564,8 ton seviyesindeydi. 

Böylece Türkiye 11. sırada yer almaya devam etti. Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilerine göre, ilk çeyrek itibariyle ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Almanya 3.372,2 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:04
  1. Türkiye
  2. altın
  3. Almanya

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  • durmuşdurmuş27 dk önce
    ingiltere 17. sırada hiç inandırıcı değil
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