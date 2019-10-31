Türkiye zor bir hedef haline geldi
Türkiye'ye yönelik 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “DDoS engelleme kapasitesini kat kat artırdık. Böylece ülkemiz siber güvenlik anlamında zor bir hedef haline geldi” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu yıl Türkiye’ye yönelik 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildiğini aktardı. Son dönemde bu saldırılara karşı pek çok tedbir alındığını kaydeden Sayan, “DDoS engelleme kapasitesini kat kat artırdık. Böylece ülkemiz siber güvenlik anlamında zor bir hedef haline geldi” dedi.
Sayan, siber tehditlerle mücadele kapsamında tamamen yerli imkânlarla geliştirilen ve makine öğrenmesi ile yapay zekâ teknolojilerini temel alan yazılımlar kullanıldığını belirtti.