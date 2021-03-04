Türkiye zalimin önünde duruyor

Cumhuriyetçi vekil Steve Chabot, İdlib’te geçen sene şehit edilen 33 Mehmetçik için Türkiye’ye taziye mesajı yayınlarken sosyal medyadan da Ankara’yı öven bir paylaşım yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Ohio Vekili ve Meclis’teki Türkiye-ABD Dostluk Grubu Eşbaşkanı Chabot, sosyal medya hesabı Twitter’dan “NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye’de masum sivilleri zalim Beşşar Esed’e ve onun destekçilerine karşı savunmada en ön safta yer alıyor. Türkiye, İdlib’de 33 askerin ölümünün birinci yıldönümünde yas tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit aileleri ile birlikte” dedi.