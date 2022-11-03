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Medya Türkiye Yüzyılı programına katılan Fatih Portakal yandaşlarının hedefinde! Fatih Altaylı'dan Portakal'a sert eleştiri
Medya

Türkiye Yüzyılı programına katılan Fatih Portakal yandaşlarının hedefinde! Fatih Altaylı'dan Portakal'a sert eleştiri

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, FOX TV Ana Haber eski Sunucusu Fatih Portakal'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı programına katılmasını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 22:13:00 - 2022-11-03 22:15:20
Türkiye Yüzyılı programına katılan Fatih Portakal yandaşlarının hedefinde! Fatih Altaylı'dan Portakal'a sert eleştiri

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Yüzyılı programına katılan Fatih Portakal yandaşlarının hedefi haline geldi.

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci'den sonra, Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Fatih Portakal'ı hedef aldı.

"Bir anlatsa da bilsek"

Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber sunuculuğunu bırakırken, "Gündem olmak istemiyorum" gerekçesini hatırlatan Altaylı, şunları söyledi:

Bu arkadaşımız, iki sene öncesine kadar Fox Haber’i sunuyordu ve oldukça başarılı idi. En yüksek ratinglere sahip ana haber bülteniydi. Muhalif bir bülten olduğu için de hedefteydi.

Sonra bir gün aniden başarılı sunucusu Fatih Portakal ‘Ben bırakıyorum’ dedi. Kendi açıklamasına göre Gündemde olmaktan, sürekli tartışılmaktan, sürekli konuşulmaktan yorulmuştu ve İzmir’deki çiftliğine çekilecek, toprakla uğraşacaktı. Gündem olmak istemiyordu. Toprağa dönecekti. Döndü de.

Ama o gün bugündür gündem olmak, gündemde kalmak, gündemi belirleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sosyal medyasından, Youtube’dan, dört koldan gündem olma peşinde. Benim de anlamadığım tam da bu. Madem bu kadar gündem olmak istiyordun, niye gündem olmamak için haberi bırakıyorum dedin. Bir anlatsa da bilsek.

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