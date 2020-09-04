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Spor Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilere devam ediyor
Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilere devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:14:23 -
Türkiye Yüzme Federasyonu çevrim içi söyleşilere devam ediyor

ANKARA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan sporcu ve antrenörlere yönelik çevrim içi söyleşileri sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu haftaki söyleşide Genç Kadınlar Milli Takım Sorumlusu Yasin Atıl'ın konuk edileceği belirtildi.

Herkese açık olacak "Temel Yüzme Öğretimi Basamakları" konulu söyleşinin, yarın saat 15.00'te "Zoom" uygulaması üzerinden canlı gerçekleştirileceği kaydedildi.

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