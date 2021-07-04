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Spor Türkiye - Yunanistan maç sonucu! Türkiye - Yunanistan basketbol maçını kim kazandı?
Spor

Türkiye - Yunanistan maç sonucu! Türkiye - Yunanistan basketbol maçını kim kazandı?

Türkiye - Yunanistan basketbol maçı sonucu kaç kaç? Türkiye - Yunanistan A Milli erkek basketbol FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finali maçı sonucu kaç kaç? soruları basketbol taraftarları tarafından sorgulanıyor. Türkiye A Milili Basketbol takımımız FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finali maçını kazandı mı? Türkiye - Yunanistan maç sonucu ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-04 08:42:00 - 2021-07-04 08:43:21
Türkiye - Yunanistan maç sonucu! Türkiye - Yunanistan basketbol maçını kim kazandı?

Türkiye Yunanistan FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı final maçı sonucu ne oldu? A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde 4 Temmuz'da Yunanistan'la karşı karşıya geldi. Elemelerin Kanada'da düzenlenen turnuvasında yer aldığı B Grubu'nu 2'de 2 galibiyetle lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde, 2. maçında Çin'i 105-80 yenerek A Grubu'nu 2. sırada bitiren Yunanistan'la eşleşmişti.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Milli takımımız 81-63 kaybetti ve Olimpiyat elemelerine yarı finalde veda etti. A Milli Takım, elemelerde yer aldığı B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükselmişti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay’ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükselmişti.

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