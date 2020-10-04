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Spor Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Gümüşhane'de sona erdi
Spor

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Gümüşhane'de sona erdi

22 ilden 64 takımın yer aldığı şampiyonada farklı kategorilerde 350 sporcu, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Zigana Dağı'na doğru pedal çevirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:04:05 -
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Gümüşhane'de sona erdi

GÜMÜŞHANE (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Gümüşhane'de sona erdi.

Dün başlayan şampiyonanın son gününde, 22 ilden gelen 64 takımda yer alan 350 sporcu, tarihi ipek yolunun önemli noktalarından Zigana Dağı'na doğru toplamda 67 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için mücadele verdi.

Kovid-19 önemleri altında gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlarda Karaman Duru, yıldız A kategorisinde Çatalhüyük Kulübünden Ramazan Yılmaz, yıldız B erkeklerde Pamukkale Gençlik Spor Kulübünden Sait Mirza Erken, genç kızlarda İzmir Gençlik Kulübünden Beste Hepkaradeniz, yıldız kızlarda ise Bursa Nilüfer Belediyesi Spor Kulübünden Rabiye Ali Osman birinci oldu.

Takımlarda ise yıldız B kategorisinde Konya Büyükşehir Belediyesi, genç kızlarda Mosso Ege Pedal, yıldız kızlarda Gaziantep Belediye Spor birinciliği elde etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve kulüplere ödülleri Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve diğer yetkililerce verildi.


-"Gümüşhane'de dağ bisikleti şampiyonası da yapmayı düşünüyoruz"


Şampiyonayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan bir kentte bulunmanın sevinci içinde olduğunu söyledi.

Dün başlayan şampiyonada her şeyin olumlu gittiğini ve Kovid-19 önlemleri alınarak sporcuların heyecanla yarıştığını anlatan Küçükbakırcı, sporcuların şampiyonanın son gününde Zigana Dağı'nın güzel manzarasına karşı 67 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Küçükbakırcı, kentte gördükleri ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada faaliyetlerimiz yönünden eksik kalmışız. Gümüşhane'de bir de dağ bisikleti şampiyonası yapmayı planlıyoruz. Dün zamana karşı yarışan sporcularımız bugün ise yol yarışıyla şampiyonayı tamamladı. Kazanan sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Yarışmada 67 kilometrelik zorlu parkuru yıldız A kategorisinde birinci tamamlayan Çatalhüyük Kulübünden Ramazan Yılmaz da 9 ay boyunca hazırlandığı şampiyonada birinci olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Dün zamana karşı yarışlarda da derece elde ettiğini belirten Yılmaz, "9 ay hazırlandım. Bu yarışı kaybetseydim çok üzgün giderdim. Kazandığım için mutluyum." diye konuştu.

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