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Türkiye yetiştiriyor, yabancılar kapıyor

Pilotlarımız, dünyaca ünlü havayolu şirketlerinin radarında. Bu çerçevede yoğun çalışmalar yürüten şirketler, kesenin ağzını açtı.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:47
Türkiye yetiştiriyor, yabancılar kapıyor

BUĞRA KARDAN

THY, Anadolu Jet ve Pegasus’la dünyayı kıskandıran Türkiye’nin pilotları da ilgi odağı. Avrupa’nın önde gelen havayolu firmalarından Ryanair Türkiye’den pilot almak için temaslarda bulunuyor. Bu temaslar, “Neden bizim zar zor yetiştirdiğimiz pilotlar, yabancılarla çalışmayı tercih ediyor? Ülke olarak nerede eksiklerimiz var” sorularını beraberinde getiriyor.

MAAŞLARLA İLGİLİ ŞİKÂYETLER ARTIYOR

Şu aşamada maaşlarından memnun olmayan pilotlar, Asya ve Avrupa ülkelerine yöneliyor. Bu durumu doğal karşılayan Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Günal, “Kur dalgalanmalarının ardından maaşlarla ilgili şikâyetler arttı. Böyle bir ortamda Katar, Çin ve Vietnam gibi ülkelerden gelen on binlerce dolara varan teklifleri geri çevirmek mümkün değil” dedi. Günal, ülkemizde pilot adedinin gerilediğine işaret ederek, “Maalesef gidenlerin yükü kalanlara bindiriliyor. Şartlar ağırlaşıyor. Bu da kaptanları yabancı ülkelere yöneltiyor” ifadelerini kullandı. Günal, maaşların arttırılması ve kaptanların yükünün hafifletilmesi talebinde bulundu.

KAFA YORULMALI

Gazeteci Güntay Şimşek ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yöneticilerini pilotların ülkemizden kopma nedenlerine kafa yormaya davet etti. Şimşek, “Elin oğlu İrlanda’dan gelip İstanbul ve Antalya’da pilotlarımızı istihdam etmek için çalışma yapıyorsa, ülkemizde eleman temininde güçlük çekilen bu sektörde iyi gitmeyen bir şeyler var demektir” uyarısını yaptı.

YABANCILAR TECRÜBELİ DEĞİL

Türkiye’ye gelen yabancı pilotların tecrübeli olmadığını vurgulayan Ayhan Günal, “Bunlar iyi eğitimli, donanımlı olsalar buralara gelirler mi? Ülkelerinde görev alsalar buralara uğrarlar mı” diye konuştu.

Kaptanlara teklif edilen maaşlar şaşırtıyor. İşte şirketlerin önerdiği ücretler:

Havayolu Şirketİ                   Kaptan Maaşı

Asiana Airlines                  12.000-13.500 (USD)

Avion Express                    5.000-10.000 (EUR)

VietJet                                18.000 (USD)       

Jetstar                                13.500 (EUR)       

FlyDubai                              15.700 (USD)


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:47
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Pilot
  4. eğitim

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