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Gündem

Türkiye yeni güne İzmir'deki korkunç haberle uyandı!

İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 10:02:00 -
Türkiye yeni güne İzmir'deki korkunç haberle uyandı!

İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İzmir'den Aydın istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 CEK 93 plakalı otomobile 75. Yıl Selahattin Tüneline girdiği sırada arkasından gelen 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yorumlar

karlıdağlar

niçin ve nasıl çarpmış? cinayet ne şekilde işlenmiş?
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