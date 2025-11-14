Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle Kocaeli Derince Limanı’nda uyuşturucu yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken bin 508 kilogram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
