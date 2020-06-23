Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak: "Uluslararası kamp merkezimiz ülkemizi rakipsiz kılabilir"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Yapılması planlanan uluslararası kamp merkezinin tamamlanması, ülkemizi yelken sporunda rakipsiz kılabilir." dedi.

Akdurak, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona tahsis edilen İzmir'in Urla ilçesindeki arazideki kamp merkezinin inşasının tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte yelken sporunda Türkiye'yi uluslararası alanda da öne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin kıyı bölgelerinin yelken faaliyetlerini gerçekleştirmek için çok iyi olanaklara sahip olduğunu belirten Akdurak, "Yoğun çalışmalarımız sonucunda, İzmir Valimiz tarafından Gençlik Spor İl Müdürümüz ve Bakanlığımızın da destekleriyle Urla'da 30 dönümlük bir arazi 20 yıllığına federasyonumuza tahsis edildi. Yatırım planına alınarak, inşası yönündeki çalışmalarımızın kısa zamanda sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Bu tesis, kış aylarında performans yelkenciliğinde bütün dünyanın antrenman merkezi olabileceği gibi gezi yatlarının sportif anlamda yarışmalara katılmasıyla, yatçılık açısından da konaklama merkezi haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Yelken sporunun "sektör insanı" yetiştirmesinin yanı sıra ülke açısından da çok büyük önemi olduğunun altını çizen Akdurak, şunları kaydetti:

"Yelken, alternatif turizm kaynakları aradığımız son dönemde her şeyden önce önemli bir turizm enstrümanı.Dünyada gezi yelkenciliğinin kullandıkları bölgeler dışında bir de sportif, antrenman merkezi olarak kullanılan bölgeler var; Kuzey Avrupa ülkeleri çok soğuk dönemlerde güneye inip bütün kışı bu ülkelerde kamp yaparak geçiriyorlar. Yelkene uluslararası bir kamp merkezi kazandırmaya çalışıyoruz. Ülkemizi uluslararası antrenman gruplarına açmak istiyoruz. Bu nedenle yelken sporunun tesisleşmesi çok önemli."

Akdurak, Türkiye'ye kazandırılacak kamp merkezinin yelken sporunun gelişiminde dönüm noktası olabileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Uluslararası bir sporcunun Türkiye’ye geldiğinde konaklayacağı, teknesini barındıracağı, teknesinin bakımını yaptıracağı, denize çıkacağı, rampasından vincine kadar uluslararası standartlarda bir olimpik kamp merkezine ihtiyaç duyuyoruz. Rüzgarımız, uygun fiyatlı konaklamalarımız, gıda olanaklarımız ve bütün dünyanın iyi bildiği misafirperverliğimiz ülkemizi yeni kamp merkezinde rakipsiz kılabilir. Lokasyonun coğrafi özellikleri bizler için çok önemli, sporumuz her yerde icra edilemiyor. Antrenman sahamız denizler olduğu ihtiyaç duyulan teknik rüzgara sahip doğru alanları belirliyoruz. Urla'daki merkezimizin yanı sıra sportif faaliyetlerimizin en yoğun olduğu Muğla ve İstanbul'da da tesislerimizin olması, bizi yelkende dünya ölçeğinde farklı bir boyuta taşıyacaktır."

Yelken faaliyetlerine ilişkin çalışmaların aktif ve özverili bir ekiple gerçekleştirildiğini dile getiren Akdurak, "Sportif başarılarımızın yanı sıra Uluslararası Yelken Federasyonu komitelerinde görevli kadın çalışanlarımızın yanı sıra Avrupa Yelken Federasyonunun asbaşkanı yine bir Türk kadın yelkenci, Pınar Coşkuner Genç. Türkiye artık Dünya Federasyonu nezdindeki çalışmalarda ciddi söz sahibi ve şu anda bütün komitelerimizle beraber aktif bir rol üstleniyoruz. Ben de başkanlık görevimle birlikte Uluslararası Yelken Federasyonundaki önemli bir komitede ülkemi temsil ediyorum. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu aktiflik uluslararası bir çok yarışın Türkiye’de yapılması kararlarını da beraberinde getirdi." diye konuştu.





-"Organizasyonların durumu pandeminin gidişatına göre şekillenecek"





Akdurak, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınından yelken sporunun da etkilendiğini hatırlatarak, organizasyonların yeni tarihine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Pandemi öncesi planlarımıza göre 2020 yılında, ORC Sports Boat Avrupa Şampiyonası İstanbul'da, Slalom Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası Alaçatı'da, ilk defa 2024 Olimpiyatlarına kabul edilmiş bir sınıf olan uçurtma sörfünün dünya şampiyonasını Çeşme’de ve rüzgar sörfü techno sınıfı dünya şampiyonasını ise Bitez'de gerçekleştirecektik. Bütün bu faaliyetlere ev sahipliği yapma hakkımız devam etmekle birlikte pandeminin gidişatına göre tarihleri yenileyeceğiz."

Akdurak, Türkiye'nin 2021 Optimist Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkenin aday olduğu organizasyonun oylamasını kazanarak bu önemli yarışı Bodrum’a aldık. 2023 yılında da Dragon Dünya Şampiyonası'nı da Bodrum'da gerçekleştireceğiz. Genellikle yetişkin yaş grubu tarafından yapılan bu yarışa dünyanın dört bir yanından yelkenciler gelecek.Bunlar, Türkiye’nin yelkende öne çıktığını gösteren önemli gelişmeler." şeklinde görüş belirtti.





-"Yelkeni olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyoruz"





Türk yelkenciliğinin uluslararası arenada bir çok başarısının olduğuna dikkati çeken Akdurak, "Dünya, Avrupa Şampiyonluklarımız, Optimist sınıfında 2019 yılı dünya üçüncülüğümüz ve genel klasmanda dünya dördüncülüğümüz var. Başarılarla dolu yelken sporunu bu defa olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyoruz. Türk yelken tarihinde ilk defa bir olimpiyat madalyasıyla dönüm noktası oluşturmak, en büyük amacımız. Yönetim kurulumuz, teknik kadrolarımız, sporcularımız, kulüplerimiz ve antrenörlerimizle birlikte bu amaca kilitlenmiş durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.