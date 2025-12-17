  • İSTANBUL
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı: Türkçe manevi vatan

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı: Türkçe manevi vatan

Türk dilinin dünyanın farklı coğrafyalarında yaklaşık 300 milyon insan tarafından konuşulduğunu söyleyen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Türkçenin manevi vatan olduğunu vurguladı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, genç nesillere Türkçe bilincinin kazandırılması için Türk edebiyatının önemli eserleriyle yazar ve şairlerinin en iyi şekilde anlatılması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi İlim ve Düşünce Topluluğu ile İkra Kitap Topluluğu tarafından Dünya Türk Dili Ailesi Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, eylül ayında hayatını kaybeden şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler anıldı.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’ndaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Bakiler’in edebi anlayışı, şiirleri ve hayatı değerlendirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Bıyıklı, panel sonrası AA muhabirine, şair, yazar ve hukukçu Bakiler'in eserleri ve görüşleriyle Türk edebiyatı ve kültürüne önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Bakiler gibi şahsiyetlerin tanınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bıyıklı, "Onlar ömürlerini bu milletin diline, kültürüne vakfettiler. Bakiler, Türkçenin korunması için öğrencilerle buluşuyordu. Yavuz Bülent Bakiler, 'Eğer bir milletin dili varsa ve korunmuşsa geleceğe kalır' diyordu. O yüzden dil kimliğimizdir ve dilimizi koruyamazsak geleceğe kalamayız." dedi.

 

"Türkçe yaklaşık 300 milyon insan tarafından konuşuluyor"

Bıyıklı, Türk dilinin dünyanın farklı coğrafyalarında yaklaşık 300 milyon insan tarafından konuşulduğunu vurguladı.

Türkçe bilincinin gençlere doğru yöntemlerle aktarılması gerektiğini dile getiren Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Türkçe bizim manevi vatanımız. Nasıl bizim bir fiziki vatanımız varsa ve bu vatanı İHA'lar, SİHA'lar ve savunma sanayimizin güzide silahlarıyla koruyorsak manevi vatanımız olan Türkçeyi de korumamız lazım. Diller ve kültürler, kültür emperyalizminin baskısı altında. Bu açıdan yapacağımız en güzel şey dilimize sahip çıkmak.

Dilimize sahip çıkarak kimliğimize ve varlığımıza sahip çıkıyoruz. Türkçe tarihi birikimi ve edebiyata yansımasıyla çok zengin bir dil. Bu zenginliklerle gençlerimizi tanıştırmamız gerekiyor. Bunun için en önemli araç edebiyat eserleri. Gençlere Türkçe şuuru ve bilincini vermek için edebiyatımızın kadim eserlerini, yazarlarını ve şairlerini anlatmamız gerekiyor."

