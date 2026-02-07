  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin ATOM 35 ABM'sine beklenmedik rakip! TB2 SİHA'ları düşürmek için harekete geçtiler Ceyda'nın en yakın dostları keçileri 5 kuruş para ödemeden ev sahibi oldu Flaş açıklamalara kulak verelim: Boyun fıtığı kırmızı alarm veriyor... Uzmanlar anlattı Kentsel dönüşümde takozluğa son: Yeni düzenleme nasıl işleyecek! Flaş gelişme: ETİ gıda devini sessiz sedasız satın aldı Üzerlerindeki figürler bilim insanlarını bile şaşırttı! Bu ekmekler 1300 yıllık
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
e-Devlet Tapu Takas Sistemi'nde skandal hata! Para ödemeden ev sahibi oldu: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

e-Devlet Tapu Takas Sistemi'nde skandal hata! Para ödemeden ev sahibi oldu: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Bursa'da yaşanan olay "bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirtti. Tapu Takas Sistemi üzerinden ev alan Halil Dalgıç, 767 bin TL'yi ödeyip tapuyu üzerine aldıktan dakikalar sonra, ödediği paranın hesabına geri yattığını gördü. Sistemsel bir açık sayesinde "bedavaya" ev sahibi olan Dalgıç'ın dürüstlüğü ise tüm Türkiye'ye örnek oldu.

#1
Foto - e-Devlet Tapu Takas Sistemi'nde skandal hata! Para ödemeden ev sahibi oldu: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Bursa'da ev sahibi olmak isteyen Halil Dalgıç, devletin "güvenli ödeme" sistemi olan Tapu Takas'ı kullandı ancak sistemin azizliğine uğradı. Tapu memurunun huzurunda parayı gönderen, mesaj onayıyla tapuyu üzerine alan Dalgıç, işlem biter bitmez parasının hesabına iade edildiğini gördü. Tapu yetkililerini hayrete düşüren sistemsel hatayı fırsata çevirmeyen Dalgıç, satıcıyı arayarak parayı elden teslim etti.

#2
Foto - e-Devlet Tapu Takas Sistemi'nde skandal hata! Para ödemeden ev sahibi oldu: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Bursa'da 42 yaşındaki Halil Dalgıç, e-Devlet üzerinden tapu takas sistemiyle aldığı evin parasını satıcıya gönderdi. Mal sahibine paranın hesabına geçtiğine dair mesaj gelmesi üzerine satış gerçekleşti. Satıştan kısa bir süre sonra para dönüp dolaşıp tekrar Dalgıç'ın hesabına geri yattı. Durumu fark eden Dalgıç, "İyi ki bana denk geldi, art niyetli biri parayı geri göndermezdi" dedi. Tapu yetkilileri, sistemsel bir hata yaşandığını açıkladılar.

#3
Foto - e-Devlet Tapu Takas Sistemi'nde skandal hata! Para ödemeden ev sahibi oldu: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Bursa'da tapu takas sisteminde yaşanan akıl almaz olay bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Bursa'da yaşayan Halil Dalgıç, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde ilanda gördüğü 2+1 daireyi beğenerek satın almak istedi. Ev sahibiyle anlaşan Dalgıç, ödemeyi e-Devlet içerisindeki tapu takas sistemi üzerinden yapmak için işlemleri başlattı. İlk olarak sistem üzerinden paranın bir kısmını gönderen Dalgıç, gönderdiği paranın hesabına geri dönmesi üzerine, aynı gün içerisinde tapu devri yapılmadığı için iadenin gerçekleştiğini düşündü. Ertesi gün Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'ne giden Dalgıç, tapu memurunun yanında evin bedeli olan 767 bin lirayı yeniden tapu takas sistemine gönderdi. Gönderim sonrası satıcının telefonuna gelen kısa mesaj üzerine, mal sahibi paranın hesabına geçtiğini söyleyerek tapu memuruna onay verdi ve imzayı attı. Böylece tapu, alıcı Halil Dalgıç'ın üzerine devredildi. Ancak devir işleminden kısa bir süre sonra Dalgıç'ın telefonuna gelen mesajla birlikte, gönderdiği paranın yeniden kendi hesabına iade edildiği ortaya çıktı.

#4
Foto - e-Devlet Tapu Takas Sistemi'nde skandal hata! Para ödemeden ev sahibi oldu: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Durumu fark eden Dalgıç, hemen satıcıyla iletişime geçerek mağduriyet yaşanmaması için birlikte bankaya gidip parayı teslim edeceklerini söyledi. "Sistem hatasıyla bedava ev sahibi oldum" Halil Dalgıç, "Bursa'nın Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde 2+1 ev aldım. Tapu takas sistemi ile güvenli ödeme yapmak istedim. Tapu takas sistemine paranın bir miktarını gönderdim. Dün gönderdiğim para geri geldi. Herhalde aynı gün içerisinde tapu işlemlerini yapamadığımız için param geri geldi diye düşündüm. Bugün tekrardan tapu takas sistemine parayı gönderdim. Mal sahibi hanımefendiye mesaj gidince kendisi de tapu memuruna ‘ben parayı aldım' dedi ve imzayı attı. Ama tapudan tekrar para bana geri geldi. Art niyetli biri olsam parayı tekrar göndermem, nasıl olsa tapu bana geçti. Dava açsa da ne zaman sonuçlanacağı meçhul. Mal sahibi 767 bin lira parayı aldım diyerek imza attı. Tapu takas sistemine inanarak imza attı, ben kendisine dekontu da gösterdim. Para mal sahibine gitmesi gerekirken bana geri geldi. Şimdi mal sahibiyle bankaya gideceğiz. Başımıza gelen olayı anlatıp parayı sahibine teslim edeceğiz. Tapu takasta sistemi hatasıyla bedava ev sahibi oldum" diye konuştu. Yaşanan olayla birlikte Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'ndeki yetkililer, olayın Takasbank tapu takas sisteminden kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!
Gündem

Epstein ölmedi mi? Tel Aviv’de görüntülendi! Siyonist katillerin kucağında yeni bir oyun!

Dünya kamuoyunun hafızasından silinmeyen, kurduğu sapık düzenle küresel güçleri parmağında oynatan Jeffrey Epstein hakkındaki iddialar yenid..
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

Hatay'da TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşen CHP'li depremzedenin Özgür Özel'e evindeki kapıları şikayet ettiği görüntüler sosyal m..
Türkiye'nin asıl düşmanları tescillendi: ABD ve İsrail en büyük tehdit!
Gündem

Türkiye'nin asıl düşmanları tescillendi: ABD ve İsrail en büyük tehdit!

PanoramaTR’nin Ocak 2026 saha araştırması, Türk milletinin dış politika algısındaki net duruşunu ortaya koydu. Milletimiz, dış tehdit sırala..
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti
Gündem

Tesettürle dalga geçmişti! Ahlaksız Murat Övüç için hesap vakti

Sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı ahlaksız paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanan Murat ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23