e-Devlet Tapu Takas Sistemi'nde skandal hata! Para ödemeden ev sahibi oldu: Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Bursa'da tapu takas sisteminde yaşanan akıl almaz olay bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Bursa'da yaşayan Halil Dalgıç, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde ilanda gördüğü 2+1 daireyi beğenerek satın almak istedi. Ev sahibiyle anlaşan Dalgıç, ödemeyi e-Devlet içerisindeki tapu takas sistemi üzerinden yapmak için işlemleri başlattı. İlk olarak sistem üzerinden paranın bir kısmını gönderen Dalgıç, gönderdiği paranın hesabına geri dönmesi üzerine, aynı gün içerisinde tapu devri yapılmadığı için iadenin gerçekleştiğini düşündü. Ertesi gün Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'ne giden Dalgıç, tapu memurunun yanında evin bedeli olan 767 bin lirayı yeniden tapu takas sistemine gönderdi. Gönderim sonrası satıcının telefonuna gelen kısa mesaj üzerine, mal sahibi paranın hesabına geçtiğini söyleyerek tapu memuruna onay verdi ve imzayı attı. Böylece tapu, alıcı Halil Dalgıç'ın üzerine devredildi. Ancak devir işleminden kısa bir süre sonra Dalgıç'ın telefonuna gelen mesajla birlikte, gönderdiği paranın yeniden kendi hesabına iade edildiği ortaya çıktı.