Restoranlarda yeni dönem başladı! Zorunlu kuver ve servis ücret bitti!

Ticaret Bakanlığı’nın 30 Ocak 2026’da Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktuğu Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişikliğiyle restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde kuver, servis, masa ücreti gibi ek bedeller tamamen yasaklandı. Artık tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri yiyecek ve içeceğin menü fiyatını ödeyecek; masaya oturur oturmaz gelen “aperatif” ürünler bile ücretlendirilemeyecek. Bahşiş ise tamamen gönüllü olacak. İşte detaylar...

Eski dönemde birçok işletme, fiyat listesinde belirtilse bile fişin sonuna yüzde 10-30 arasında “servis bedeli”, “kuver” veya “masa ücreti” ekleyerek bu parayı genellikle işletme geliri olarak kaydediyordu. Yeni düzenleme ile bu uygulama sona erdi.

Tüketicinin talebi olmadan hiçbir ek ücret talep edilemeyecek. Bakanlık, gönüllü bahşiş dışında zorunlu ödeme yapılamayacağını net bir şekilde vurguladı.

GÖNÜLLÜ BAHŞİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Yasak sonrası restoranlar yurtdışında yaygın olan “gönüllü bahşiş” sistemine geçti.

Sabah gazetesinin haberine göre birçok işletme artık hesap fişine şu notu düşüyor: “Zorunlu kuver yok, servis bedeli yok.” Bunun hemen altında ise yüzde 8, yüzde 10, yüzde 15 gibi bahşiş oranları sıralanıyor.

Müşteri POS cihazından istediği oranı seçerek bahşiş bırakabiliyor. Bu yöntemle bahşiş artık nakit yerine doğrudan karttan geçiyor.

VERGİ GELİRİ ARTACAK

Yeni sistem sayesinde bahşiş tutarları kayıt altına alınıyor ve vergilendiriliyor. Çalışanlara yasal bahşiş olarak yansıtılan bu ödemeler, eskiden nakit bırakıldığı için genellikle kayda girmezken artık şeffaf hale geldi. İşletmeler için de yasal güvence sağlayan bu model, müşteriler tarafından genel olarak olumlu karşılanıyor.

CEZA 1,5 MİLYON TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Yönetmeliğe uymayan, kafasına göre hesaba “servis bedeli” ekleyen veya zorunlu ücret talep eden işletmelere 1 milyon 439 bin TL’ye varan idari para cezası kesilecek. Bakanlık, tüketicilerin şikayetlerini titizlikle takip edeceğini ve denetimlerin artırılacağını duyurdu.

