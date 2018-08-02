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"Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek bir ülke değildir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İki bin yıllık bir devlet geleneği üzerinde bina ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, baskı ve yaptırımlarla hizaya getirilecek bir ülke değildir." dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
"Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek bir ülke değildir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İki bin yıllık bir devlet geleneği üzerinde bina ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, baskı ve yaptırımlarla hizaya getirilecek bir ülke değildir. ABD yönetiminin her geçen gün daha da şımarıklaşan mevcut tavrını şiddetle kınıyorum.” ifadelerini kullandı. 

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. 

ABD yönetiminin bu kararının iki ülke arasında müttefiklik temeline dayalı ilişkileri derinden sarstığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

Hiçbir hukuki temeli olmayan bu karar asla kabul edilemez. İki bin yıllık bir devlet geleneği üzerinde bina ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, baskı ve yaptırımlarla hizaya getirilecek bir ülke değildir. ABD yönetiminin her geçen gün daha da şımarıklaşan mevcut tavrını şiddetle kınıyorum.” 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
  1. Mehmet Nuri Ersoy
  2. ABD'nin yaptırım kararı

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