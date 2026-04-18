Türkiye Yahudisi yazar Rıfat Bali açıkça söyledi! 'En baştan beri Siyonizmi destekliyorum. Kendimi gizliyordum'

Karısı Sabetayist olan Solcu Ruşen Çakır'ın dostu, seküler sol çevrenin de Türkçülerin de solcuların da çok sevdiği Rıfat Bali, gerçek niyetini nihayet faş etti. Türkiye Yahudisi yazar, bugüne kadar sakladığı ajandasını bir kenara bırakarak, işgalci Siyonizme olan sarsılmaz bağlılığını itiraf etti.

"KORUMA KALKANI" YALANIYLA YILLARCA ALDATMIŞ!

Bali’nin açıklamalarındaki en skandal nokta, geçmişte takındığı sözde "mesafeli" tavrın koca bir taktikten ibaret olduğunu itiraf etmesi oldu. 90’lı yıllarda kendisini "anti-siyonist" olarak pazarlamasını bir "koruma kalkanı" olarak nitelendiren Bali, toplumsal tepkilerden kaçmak için nasıl bir kamuflaj kullandığını kendi ağzıyla ele verdi.

"90’lı yıllarda ‘anti-siyonistim’ demiştim. Kendime bir koruma kalkanı yaratmak için yazmıştım. Öyle değildim, halen de değilim."

Bu sözler, Bali’nin yıllarca okurlarını nasıl manipüle ettiğinin ve dürüstlükten uzak bir çizgi izlediğinin en somut kanıtı olarak kayıtlara geçti. Meğer o dönem attığı her geri adım, söylediği her "eleştirel" söz, sadece kendini sağlama almak için kurguladığı bir senaryoymuş!

ZULME VE İŞGALE SELAM ÇAKTI!

İsrail’in Filistin topraklarındaki kanlı postallarına, on yıllardır süren işgal politikalarına ve mazlum halka reva gördüğü zulme tek kelime edemeyen Bali, Siyonist rejimin varlığını desteklemeyi bir "vazife" gibi sundu. "İsrail devletinin varlığını elbette destekliyorum. Bir Yahudinin desteklememesi mümkün değil" diyerek, meseleyi insani ve vicdani bir süzgeçten geçirmek yerine, ırki bir aidiyetle işgalin yanında saf tuttuğunu ilan etti.

ELEŞTİRENLERİ "ANTİSEMİTİZM" SOPASIYLA TEHDİT EDİYOR

Bali, her sıkışan Siyonist kalemşör gibi "antisemitizm" kartına sarılarak hakikatin sesini kısmaya çalıştı. İşgal rejimine yönelik her türlü haklı itirazı "katıksız antisemitizm" olarak yaftalayan yazar, bu söylemiyle aslında dünyadaki pek çok vicdan sahibi, barış yanlısı Yahudi’yi de hedef tahtasına koymuş oldu.