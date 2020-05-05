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Spor

Türkiye Voleybol Federasyonundan gözlemcilere online sınav

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:38:51 -
Türkiye Voleybol Federasyonundan gözlemcilere online sınav

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek amacıyla ulusal gözlemcilere yönelik online sınav düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, online sınav, liglerde görev yapan gözlemcilerin kendi portalları üzerinden 10 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de tek oturumda gerçekleştirilecek.

Voleybol gözlemcilerine, 40 dakika sürecek sınavda 20 soru sorulacak. Katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu sınavda alınacak not, herhangi bir belirlemeye esas teşkil etmeyecek.

Açıklamada, "Yapılacak sınavda amaç, liglere verilen aradan yararlanarak gözlemcilerimizin bilgi düzeylerini ölçmek ve eksik görülen hususlar üzerinde bilgi güncellemesi yapmalarına olanak sağlamaktır. " denildi.


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