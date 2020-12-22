Türkiye Voleybol Federasyonu, Özkan Sümer için taziye mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Federasyondan yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyon eski Başkan Vekili, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'un yanı sıra Konyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor ve Petrol Ofisi takımlarında da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile Türk futboluna da çok sayıda ismi kazandırdı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."