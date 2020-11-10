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Spor Türkiye Voleybol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:21:23 -
Türkiye Voleybol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde "Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" ifadeleriyle paylaşılan mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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