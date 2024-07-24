Türkiye ve Yunanistan'ın savaş gemileri karşı karşıya! Ege'de yüksek gerilim: 5 savaş gemisi konuşlandırdı

Yunanistan basını, Atina'nın Girit ile Kıbrıs arasındaki denizaltı kablo projesine karşı bölgeye Türkiye’nin beş savaş gemisini konuşlandırdığını ileri sürdü. Kathimerini gazetesinin haberine göre savaş gemileri, güney Ege'de Girit ile Rodos arasında yer alan Kasos (Çoban Adası) ile Karpathos (Kerpe Ada) yakınlarında, Yunanistan karasularının hemen dışına konuşlandırıldı. Gazete, Yunanistan'ın da bölgeye savaş gemileri yolladığını, iki komşu arasında bir kez daha tırmanan gerilimi dindirmek için diplomatik kanallardan girişimlerde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre Ankara'nın adımı, İtalyan bandıralı araştırma gemisi Ievoli Relume'nin, Girit ile Kıbrıs arasında gelecekte planlanan elektrik bağlantısını sağlayacak denizaltı kabloları için araştırma yaptığı sırada geldi.

Kathimerini, Türkiye'nin kıta sahanlığının ihlal edilmesini gerekçe göstererek bölgeye önce iki fırkateyn ve bir korvet gönderdiğini yazdı. Bu sırada bölgede Yunanistan'a ait sadece bir gemi bulunurken, Ankara'nın iki füze kesici daha göndermesi üzerine Atina da Nikiforos Fokas isimli fırkateynini yolladı. İddiaya göre, dün gece saat 19:00'dan sonra Türkiye'ye ait iki füze botu daha bölgeye konuşlandırıldı. Kathimerini, "Yunanistan'ın durumu tırmandırmama kararı aldığını ve bu noktadan sonra bölgeye bir kıyı güvenliği devriye gemisi yollamakla yetindiğini" ekledi.

'GEREKLİ İLETİŞİMLER KURULUYOR'

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar ise "İtalyan gemisi Ievoli Relume, Kasos yakınlarında denizaltı kablosu döşemek için araştırma yapıyor. Araştırma gemisinin uluslararası sulara çıkması sonrasında Türkiye Donanması bölgeye gemiler konuşlandırdı. Bu da, Yunan savaş gemilerinin de oraya konuşlanmasına yol açtı" dedi. Kaynaklar, "Araştırmanın mevcut takvim dahilinde tamamlanması beklentisiyle, gerekli iletişimler kuruluyor" diye ekledi.

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Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis de, SKAI radyosuna açıklamasında "Atina'nın diyalog istediğini ama egemenlikle ilgili meselelerin tartışmaya kapalı olduğunu " söyledi.

KIBRIS SONRASI TIRMANAN GERİLİM

Son gerilimin hemen öncesinde, 'Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50'nci yılı vesilesiyle adaya giden Erdoğan, Türkiye'nin son tek devletli çözümü reddettiğini yineleyerek "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var” demişti. Bu açıklamanın ardından Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis Ankara'nın ABD'den alamadığı F-35 uçaklarına ve Erdoğan'ın 2022 yılında Atina'ya hitaben "Bir gece ansızın gelebiliriz" demesine atıfla “Yunanistan güçlü ittifaklara sahip, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke. F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz" demişti.