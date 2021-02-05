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Gündem Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme
Gündem

Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusunun NATO Karargahı’nda icra edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 17:38:00 -
Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

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