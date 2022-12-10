Türkiye ve Umman'dan ortak karar! 2023'te ilk kez yapılacak
Geçtiğimiz Mayıs ayında açılan Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurtdışı uçuşu Umman'a yapılacak.
Rize-Artvin Havalimanında ilk düzenli uluslararası uçuşlar Umman'dan yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı 2023 yılının 1 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında özel bir havayolu şirketi tarafından Umman'ın başkenti Maskat'tan haftada 2 gün seferler düzenlenecek.
Düzenlenecek seferlerle beraber Rize-Artvin havalimanına ilk kez yurtdışından düzenli halde uçuşlar yapılacak.