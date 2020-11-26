Türkiye ve Ukrayna atletizm milli takımları Kütahya’da kampa girdi

KÜTAHYA (AA) - Türkiye ve Ukrayna atletizm milli takımları, 2021 yılının mart ayında yapılacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na Kütahya'da hazırlanıyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, şampiyonaya hazırlanan ve Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda antrenman yapan sporcuları ziyaret ederek, sporculara başarılar diledi.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Ukrayna milli takımlarının şampiyonaya Kütahya'da hazırlanmasından mutlu olduğunu söyledi.

Kütahya'nın atletizm pistine sahip olan 32 ilden biri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kütahya, atletizm branşının gelişmesi için alan açmış durumda. Bu anlamda şanslıyız. Sporcuların Kütahya'yı tercih etmesi gurur verici. Bu bizim açımızdan önemli bir husus. Hem atletizmin gelişmesi, yaygınlaştırılması hem de Kütahya’mızın bu anlamdaki fonksiyonunu yerine getirmiş olması bize gurur verdi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret de Türkiye’den 12, Ukrayna’dan 5 sporcunun antrenmanlarını Halil Akkaş Atletizm Stadı’nda yaptığını, sporculara 6 antrenörün eşlik ettiğini bildirdi.

Ukrayna Atletizm Milli Takımı Antrenörü Konstantyn Rurak ise Kütahya'da çok iyi ağırlandıklarını, atletizm pistinin çalışmalara oldukça uygun olduğu için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi.