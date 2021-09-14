Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Baykar’ın Ukrayna için üretilen Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) imal ettiği belirtildi.

Anlaşmaların hızlandırılması ve Ukrayna’da TB2 üretimi

İkili arasındaki görüşmede Ukrayna tarafından siparişi verilen sistemlerin üretimlerindeki seyir ve daha önce üzerinde anlaşmaya varılan anlaşmaların hızlandırılması olasılığı görüşüldü. Ek olarak ise Türk SİHA’larının Ukrayna topraklarında üretilmesi olasılığı da tartışıldı.

Ukrayna daha fazla TB2 ithal edecek

Göreve henüz geçtiğimiz aylarda gelen yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhny, Azerbaycanlı haber ajansı Report’a özel olarak verdiği bir röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde şu anda 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu ve önümüzdeki dönemde 24 adet daha Bayraktar TB2 tedarik etmeyi planladıklarını belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda Bayraktar TB2 alımı konusundaki nihai hedeflerini 48 adet olarak sınırlandırmıştı.

Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı Ukrspecexport, Baykar Savunma ile 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), iki kontrol istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat tedarikiyle ilgili 69 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayı 2019 Ocak ayında imzalamış, Baykar Savunma ise sadece 2 ay içerisinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine yönelik teslimatı tamamlamıştı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Baykar Savunma’dan sipariş ettiği Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemlerin ilk partisini Temmuz ayında teslim almıştı.

Ukrayna’nın TB2 alımı

Ukrayna Donanması’nın, Bayraktar TB2 SİHA’ların yanında çok sayıda Roketsan üretimi MAM-L mühimmatı teslim alacağı tahmin ediliyor. Daha önce de Ukrayna Hava Kuvvetleri, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yüksek miktarda MAM-L mühimmat tedarik etmişti.

Ukrayna Donanmasının teslim alacağı TB2’lerin daha uzun kontrol menzili gibi geliştirilmiş özelliklere sahip olacağı da biliniyor.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA; Türkiye, Katar, Ukrayna, Libya ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bayraktar TB2, özellikle Libya, Suriye ve Karabağ’daki muharebelerde gösterdiği başarılarla dünyaya namını saldı.

Bayraktar TB2 İHA, üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapmaktadır.

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