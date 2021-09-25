Türkiye ve Ukrayna arasında kritik anlaşma: İmzalar atıldı

İmzalanan iş birliği anlaşmasının ardından Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Bugün şirketlerimiz Bayraktar ve Motor Sich için önemli bir an. AKINCI bildiğiniz gibi stratejik seviyeli insansız sistemimizdir, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tedarik edilmektedir. Bu, en yüksek teknolojik seviyenin bir ürünüdür. Ukrayna ile motorlar konusunda, özellikle "Ivchenko-Progress" ve "Motor Sich" şirketleri ile etkin bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Ülkelerimizin birbirine destek olması, kritik öneme sahip" ifadelerine yer verildi.

UKRINFORM’a göre Haluk Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğinin son yıllarda büyüdüğünü ve ortaklığın "kazan-kazan" ilkesiyle uygulandığını vurguladı.

Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerine teslimatları devam eden AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nda, Ukrayna üretimi Al-450T tipi tuboprop motor kullanılıyor. Geliştirme faaliyetleri devam eden Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)’nde de Ukrayna üretimi bir motorunun kullanılması olasılığı mevcut.

Ayrıca Ukrayna, bazı Türk üretimi füze platformları için de çeşitli motor projeleri yürütüyor.

SavunmaSanayiST