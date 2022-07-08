Türkiye ve Ukrayna arasında askeri temas

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Ukrayna'da bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç vurgulandı.

Akar, Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini aktardı.

Ayrıca A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konusu görüşmede ele alındı.