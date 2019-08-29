Türkiye ve Rusya’dan net mesaj!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Araştırmacı- gazeteci Rusya Uzmanı Saslanbek İsaev ile ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür, Erdoğan-Putin görüşmesini Akit’e değerlendirdi.

Her iki ülkenin de ABD ile sorunları olduğunu vurgulayan İsaev, şunları söyledi: “Türkiye neredeyse İdlib’de, Rusya ve rejim güçleri ile karşı karşıya gelecekti. Son ziyaret de bu amaçla gerçekleştirildi. Erdoğan, İdlib’de yaşanan sorunun çözümü için gerekli önlemleri alacağını açık bir dille söyledi ve Rusya’da bunu masada halletme yoluna gitti. Bu mutabakat sonucunda Batı’ya ve ABD’ye, ‘Bölge’de bizim çıkarlarımızı gözetmek zorundasınız. Bizim aramızı açamazsınız. Bölgede bizi yok sayamazsınız’ gibi birçok mesaj verildi.”

Ergür de şunları dile getirdi: “Her alanda Rusya ile ciddi işbirliği yapabilecek durumdayız. Türkiye Rusya’dan sadece S-400’leri almadı. Bunların geliştirilmesi ve teknoloji transferleri için birtakım ortaklıklara da imza attı. Alınması ima edilen uçaklar da ilerleyen zamanlarda savunma sanayisi için önemli olacaktır. Türkiye hangi tarafta olursa olsun kendi menfaatini sonuna kadar gözetecektir.”