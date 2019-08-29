0553 313 94 23

Türkiye ve Rusya’dan net mesaj!

Son dönemde önemi iyice artan Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesini Akit'e değerlendiren uzmanlar, gündemdeki sorunlara karşı net bir tavır ortaya konduğunu belirtti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
Türkiye ve Rusya’dan net mesaj!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Araştırmacı- gazeteci Rusya Uzmanı Saslanbek İsaev ile ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür, Erdoğan-Putin görüşmesini Akit’e değerlendirdi.

Her iki ülkenin de ABD ile sorunları olduğunu vurgulayan İsaev, şunları söyledi: “Türkiye neredeyse İdlib’de, Rusya ve rejim güçleri ile karşı karşıya gelecekti. Son ziyaret de bu amaçla gerçekleştirildi. Erdoğan, İdlib’de yaşanan sorunun çözümü için gerekli önlemleri alacağını açık bir dille söyledi ve Rusya’da bunu masada halletme yoluna gitti. Bu mutabakat sonucunda Batı’ya ve ABD’ye, ‘Bölge’de bizim çıkarlarımızı gözetmek zorundasınız. Bizim aramızı açamazsınız. Bölgede bizi yok sayamazsınız’ gibi birçok mesaj verildi.

Ergür de şunları dile getirdi: “Her alanda Rusya ile ciddi işbirliği yapabilecek durumdayız. Türkiye Rusya’dan sadece S-400’leri almadı. Bunların geliştirilmesi ve teknoloji transferleri için birtakım ortaklıklara da imza attı. Alınması ima edilen uçaklar da ilerleyen zamanlarda savunma sanayisi için önemli olacaktır. Türkiye hangi tarafta olursa olsun kendi menfaatini sonuna kadar gözetecektir.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
  1. Ankara
  2. Araştırmacı- gazeteci Rusya Uzmanı Saslanbek İsaev
  3. ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür
  4. Erdoğan- Putin görüşmesi
  5. Akit
  6. ABD
  7. S-400
  8. teknoloji transferleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari zanlı yakalandı
    1. Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan..
    2. Van’da kilolarca eroin ele geçirildi!
    3. Mücevher sektörü ABD'ye yılda 1 milyar..
    4. Beykoz’da Sosyal Market ile ihtiyaç..
    5. Didim Belediyesi’den Kuşadası’na..
    6. (Özel) Minik Zülal’in yaşama tutunması..
    7. Küçükçekmece Gölü’nde şenlikler..
    8. TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor
    9. Egzama bitkisel tedaviyle tarihe..
    10. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    11. Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü..
    12. Mavi Koridor Rallisi Türkiye'den..
    13. E-5'te ortalık savaş alanına döndü
    14. Parkinsonda medikal egzersizin önemi
    15. 1 kişinin öldüğü feci kaza kameraya..
    16. Brent petrolün varili 60,02 dolar
    17. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    18. (Özel) Sadakatin böylesi: Sahibinden..
    19. Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe’ye..
    20. Freni boşalan kamyon elektrik direğine..
    21. Sezon öncesi balıkçılara “bilinçli..
    22. ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
    23. Ahmet Davutoğlu AK Parti’den ihraç..
    24. Türkiye ve Rusya’dan net mesaj!
    25. Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele..
    26. POMEM 2019 Polis Meslek Yüksekokulu..
    27. Doğu’da hava sıcaklığı artıyor
    28. CHP’li İnce’ye Mardin’de tepkiler..
    29. Süper Lig'de 3. haftanın perdesi..
    30. Asya borsaları
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...
    Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...