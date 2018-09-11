Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!

Rus fizikçiler Gebze Teknik Üniversitesi’nden meslektaşlarıyla birlikte patlayıcı tespiti için yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışmaların sonuçları Chemical Physics dergisinde yayınlandı.

Chemical Physics dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, Rus fizikçiler Türk meslektaşlarıyla birlikte patlayıcıların tespitine yönelik bir yöntem geliştirdi.

Makalede "Emmanuel Kant Baltık Federal Fizik Üniversitesi'nden bilim insanları Gebze Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları ile nükleer manyetik rezonans yardımıyla patlayıcı tespit yöntemi geliştirildi. Geliştirilen yöntem geçiş-kontrol noktalarında kullanılabilir" ifadeleri kullanıldı.

Makaleye göre, geliştirilen yeni yöntem patlayıcı tespit operasyonları sırasında masrafları azaltırken, analiz sürecini hızlandırabiliyor.